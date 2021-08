Marco Bocci andato via di casa? Laura Chiatti risponde con una FOTO (Di domenica 1 agosto 2021) Il mistero sulla crisi del matrimonio di Laura Chiatti e Marco Bocci si infittisce: dopo l’ultima news sull’attore, che pareva fosse andato via di casa, la moglie ha deciso di rispondere alle malelingue attraverso una FOTO. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Leggi anche: Laura Chiatti e Marco Bocci si sono lasciati? Colpa di una collega di lui Laura… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 1 agosto 2021) Il mistero sulla crisi del matrimonio disi infittisce: dopo l’ultima news sull’attore, che pareva fossevia di, la moglie ha deciso dire alle malelingue attraverso una. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Leggi anche:si sono lasciati? Colpa di una collega di lui… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

MariaMusto19 : RT @IOdonna: Non importa quale ruolo gli assegnino di volta in volta in tv. Quello che preferisce è sempre uno: fare il papà - OnlyPopPlease1 : RT @IOdonna: Non importa quale ruolo gli assegnino di volta in volta in tv. Quello che preferisce è sempre uno: fare il papà - IOdonna : Non importa quale ruolo gli assegnino di volta in volta in tv. Quello che preferisce è sempre uno: fare il papà - zazoomblog : Marco Bocci andato via di casa? Laura Chiatti risponde con una FOTO - #Marco #Bocci #andato #casa? #Laura - crystallines0ul : comunque ieri sera ho bevuto una pina colada al tavolo accanto a marco bocci e filippo nigro -