LIVE F1 | GP Ungheria 2021 in DIRETTA | clamorosa vittoria di Ocon su Vettel e Hamilton! 4° Sainz | Verstappen 10°

(Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.15 Gioco di squadra notevole per la Alpine. Senza la difesa strenua di Alonso su Hamilton, l’inglese probabilmente avrebbe vinto 17.14 Sebastianha lasciato la vettura in curva 12, attenzione che se ha finito la benzina potrebbe incappare in una penalità.a sua volta ha fermato la vettura non nella pit-lane! 17.12 Tutto si è deciso al via con Bottas e Stroll che hanno distrutto la gara loro e di Leclerc, Norris e Perez. Da quel momento la gara è stata incredibile, con la ripartenza di Hamilton da solo! 17.10 E’ successo davvero di tutto oggi! Esteban ...

Hamilton riesce a sopraffare Alonso e Sainz, che resta fuori dal podio. Vince uno strabiliante Esteban Ocon 1° davanti a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton

Dopo l'incidente a catena che ha coinvolto diverse monoposto in avvio del GP d'Ungheria, la gara ripartirà alle 15.32. Intanto Russell ha scavalcato Mick Schumacher. Nelle qualifiche di sabato, la pole position è stata conquistata da Lewis Hamilton.