Lille-Psg, problemi col segnale video internazionale su Sky Sport: la partita si vede a scatti (Di domenica 1 agosto 2021) Alcuni problemi tecnici su Sky Sport – ma che dipendono dal segnale internazionale e non dall’emittente satellitare – durante il primo tempo di Lille-Psg, Supercoppa di Francia 2021. L’incontro vede da alcuni minuti un segnale video che va a scatti, così come confermato anche dallo stesso Massimo Marianella che in quei frangenti ha difficoltà a effettuare la telecronaca dagli studi di Sky. Al 37? sembrerebbe tutto risolto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Alcunitecnici su Sky– ma che dipendono dale non dall’emittente satellitare – durante il primo tempo di-Psg, Supercoppa di Francia 2021. L’incontroda alcuni minuti unche va a, così come confermato anche dallo stesso Massimo Marianella che in quei frangenti ha difficoltà a effettuare la telecronaca dagli studi di Sky. Al 37? sembrerebbe tutto risolto.Face.

NicholasD_Altea : #Hakimi fischiato a Tel Aviv durante il Trophée des Champions, la Supercoppa francese tra PSG e Lille. Ha preso p… - _alex91_ : @PCalcistico per quanto decida un trofeo rimane calcio d'Agosto, squadre ancora sottoritmo e con alcune assenze, il… - PCalcistico : @_alex91_ Il Lille non ha messo insieme 5 passaggi, PSG stasera con poca creatività in zona trequarti. Partita terribile. - tiornane : RT @pallonatefaccia: Si sta giocando il Trophée des Champions, la Supercoppa francese tra PSG e Lille, allo lo stadio di Tel Aviv: il terzi… - rickembecker : Icardi solito palo della luce nel PSG. Lille avanti 1-0 sui mercenari. Non capisco perchè Hakimi venga fischiato a ogni palla toccata -