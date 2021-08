Green pass | niente mascherine e distanziamento | corteo non autorizzato a Milano per dire “No” Insulti alle forze dell’ordine

Advertising

borghi_claudio : Noi siamo quelli lì in basso e mettiamo il #GreenPass perché c'è l'emergenza (se vede). La Gran Bretagna è quella i… - VittorioSgarbi : #logica #greenpass Lasciamo stare le posizioni “ideologiche” sul vaccino (io l’ho fatto) e atteniamoci alla logica:… - borghi_claudio : Oggi girano un po' di notizie che vanno lievemente contro la narrazione pro green pass. - iq_196 : RT @Antomj72: chi diffonde la variante ?#nogreenpass #anellidimettiti - Pippoo89 : @GhisiMg49 @Corriere Io sono vaccinato e contro il green pass, come la mettiamo? -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Il Sole 24 ORE

per navi, aerei e treni a lunga percorrenza, accesso libero su autobus, tram e metropolitane. È questa la linea del governo in vista del decreto che dovrà essere approvato la prossima ...Viaggiare è un problema, la variante Delta è in agguato, la vita è un percorso a ostacoli trae incombenti zone gialle: chi può sceglie l'abitazione in affitto, e la Versilia vola. Il ...Durante la protesta contro il green pass a Napoli i partecipanti hanno oesservato un minuto di silenzio per le vittime del Covid e per il medico ...ROMA – Il sindacato non è contrario al green pass sui luoghi di lavoro, purché non diventi un pretesto per licenziare. È quanto afferma il segretario generale della Cgil Maurizio Landini in un’intervi ...