Deputato M5s vota con opposizioni Conte | Mancanza di rispetto

Leggi su agi

(Di domenica 1 agosto 2021) AGI - Nuova polemica nel Movimento 5 stelle. Alessandro Melicchio hato con lesulle pregiudiziali di costituzionalità della riforma della giustizia. Giuseppeha usato parole severe per commentare l'accaduto. "Non ha esercitato libertà di coscienza, ma libertà di incoscienza". Il leader in pectore del Movimento - sempre a quanto si apprende da chi ha partecipato all'assemblea congiunta dei parlamentari M5s - avrebbe anche detto che Melicchio "ha mancato dinon a me, ma a chi si occupa di giustizia". Sono in tutto 41 i deputati 5 stelle che non hanno partecipato al voto, senza essere in ...