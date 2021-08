Depaoli: “Ho sempre dato il massimo, pensavo alla Sampdoria” (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una stagione chiusa in anticipo, colpa di un infortunio alla spalla che lo ha costretto a finire sotto i ferri. Fabio Depaoli ha salutato anticipatamente il Benevento, non riuscendo a lasciare un segno durante i suoi sei mesi trascorsi nel Sannio. A fine stagione il ritorno alla Sampdoria, società dalla quale era arrivato in prestito dopo l’esperienza all’Atalanta e alla quale è legato da un contratto fino al 2024. Il terzino di Riva del Garda si allena agli ordini di D’Aversa, sperando di convincere il tecnico a dargli un’altra ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una stagione chiusa in anticipo, colpa di un infortuniospche lo ha costretto a finire sotto i ferri. Fabioha salutato anticipatamente il Benevento, non riuscendo a lasciare un segno durante i suoi sei mesi trascorsi nel Sannio. A fine stagione il ritorno, società dquale era arrivato in prestito dopo l’esperienza all’Atalanta equale è legato da un contratto fino al 2024. Il terzino di Riva del Garda si allena agli ordini di D’Aversa, sperando di convincere il tecnico a dargli un’altra ...

