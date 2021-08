Anche a Perugia è sceso in piazza il popolo del dissenso: no al green pass, sì la libertà di scelta terapeutica' (Di domenica 1 agosto 2021) Una manifestazione pacifica e partecipata da circa 200 persone è andata in scena ieri sera al centro storico di Perugia per ribadire un no deciso al green pass: molti dei partecipanti, non tutti, sono ... Leggi su perugiatoday (Di domenica 1 agosto 2021) Una manifestazione pacifica e partecipata da circa 200 persone è andata in scena ieri sera al centro storico diper ribadire un no deciso al: molti dei partecipanti, non tutti, sono ...

Advertising

VanityFairIt : Dopo quelli di Forlì, Perugia e Roma, cancellati anche i concerti di Gardone Riviera e Marina di Pietrasanta… - naoko_perugia : @AbruzzoFabio Prego, sì di sono molte cose da scoprire ancora anche per noi. - LaNotiziaQuoti : Attacchi al Governo, ma anche ai giovani 'Venduti alla terapia genica per una pizza'. Stesse scene a Perugia… - Itsmylifemusic1 : ???????????? Perugia NO GREEN PASS Ci siamo anche noi. Partito Valore Umano CLEMM in rappresentanza del Programma Mondo… - CorriereUmbria : Caldo record in tutta Italia: domenica otto città da bollino rosso. C'è anche Perugia #meteo #Perugia #caldo… -