Torino | Juric | “Col Rennes meglio di quanto mi aspettassi”

(Di sabato 31 luglio 2021) “E’ andatadimi, specialmente per la prima ora di gioco. Loro hanno valori importanti, sono molto soddisfatto: spiace per il risultato, avremmo meritato di più”. Parola di Ivan, nuovo tecnico del, dopo la sconfitta contro ilper 1-0. Ai microfoni diChannel, il tecnico ex Verona si è soffermato sulle scelte di formazione: “Mi sembrava la squadra giusta da mettere in campo, ora dobbiamo migliorare in brillantezza sotto porta. Ma nel complesso la mia impressione è positiva, ci sono tante cose che sono andate bene”. E c’è ...

RENNES -- sabato ore 18:00 L'avventura di Ivansulla panchina delè cominciata solo da qualche settimana, tempo che tuttavia è bastato al nuovo tecnico per capire che il lavoro ...Ilha salutato la Val Gardena: i granata hanno sostenuto in mattinata l'ultimo allenamento al ... Domani, alle 18, i ragazzi di Ivanaffronteranno il Rennes. Poi, dopo il test internazionale,...Ivan Juric, allenatore del Torino, ha commentato la sconfitta subita in amichevole contro il Rennes: le sue parole Ivan Juric, allenatore del Torino, ha commentato la sconfitta subita in amichevole co ...Granata arrabbiati con l’arbitro, ma giocavano con una squadra che domenica prossima inizia il suo campionato ed è in forma. Il tecnico: «Un’ora abbondante come mi piace» ...