Oclean W1 | uno spruzzo di igiene orale

Leggi su tuttotek

(Di sabato 31 luglio 2021) In questo articolo presentiamoW1, un irrigatoreche permette di spruzzare acqua sotto prezzo sui denti per rimuovere i residui di cibo L’è una componente fondamentale della nostra salute, non solo per via dell’aspetto esteriore. Infatti dei denti malati fanno fatica a masticare il cibo, creando problemi alla digestione e costringendo ad evitare certi tipi di cibi. Per questo è importante prendersi cura dei nostri denti eW1 è un strumento davvero utilissimo. Vediamo più nel dettaglio.W1: pulizia come dal dentista? I principali strumenti che ...