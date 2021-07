Kostic-Lazio (e non solo): Ramadani è a Roma, summit confermato. Gli scenari (Di domenica 1 agosto 2021) Ieri vi avevamo anticipato che Fali Ramadani sarebbe arrivato a Roma per incontrare Igli Tare e per parlare di Filip Kostic alla Lazio. Tutto confermato, Ramadani è a Roma, in corso il summit con Tare in un ristorante, l’esterno serbo è un obiettivo della Lazio per la verità dal 16 giugno quando ve ne parlammo, a sorpresa, per la prima volta. Kostic è extracomunitario, la Lazio non ha ancora tesserato Felipe Anderson e Kamenovic, facile pensare che nel caso possa essere mandato in prestito il difensore ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021) Ieri vi avevamo anticipato che Falisarebbe arrivato aper incontrare Igli Tare e per parlare di Filipalla. Tuttoè a, in corso ilcon Tare in un ristorante, l’esterno serbo è un obiettivo dellaper la verità dal 16 giugno quando ve ne parlammo, a sorpresa, per la prima volta.è extracomunitario, lanon ha ancora tesserato Felipe Anderson e Kamenovic, facile pensare che nel caso possa essere mandato in prestito il difensore ...

