GAZZETTA – Spalletti non vuole grandi cessioni, De Laurentiis preoccupato dai debiti (Di sabato 31 luglio 2021) Luciano Spalletti non fa grandi richieste al calciomercato del Napoli, ma almeno vorrebbe tenersi i migliori calciatori. Il Napoli pensa al bilancio e quindi se dovesse capitare un’ottima offerta per uno dei big lo lascerà partire. E’ un gioco di equilibri che è molto sottile. Intanto il Napoli con quattro cessioni ‘minori’ può far ripartire, almeno in parte, il calciomercato. Gli obiettivi chiesti da Spalletti sono due e De Laurentiis e Giuntoli stanno lavorando per accontentare il tecnico partenopeo. Ecco quanto scrive GAZZETTA dello Sport: Sin dal momento della firma, eravamo a fine ... Leggi su napolipiu (Di sabato 31 luglio 2021) Lucianonon farichieste al calciomercato del Napoli, ma almeno vorrebbe tenersi i migliori calciatori. Il Napoli pensa al bilancio e quindi se dovesse capitare un’ottima offerta per uno dei big lo lascerà partire. E’ un gioco di equilibri che è molto sottile. Intanto il Napoli con quattro‘minori’ può far ripartire, almeno in parte, il calciomercato. Gli obiettivi chiesti dasono due e Dee Giuntoli stanno lavorando per accontentare il tecnico partenopeo. Ecco quanto scrivedello Sport: Sin dal momento della firma, eravamo a fine ...

