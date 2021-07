Francesco Gabbani operato alle corde vocali: “Adesso è tutto passato” (Di sabato 31 luglio 2021) Francesco Gabbani ha svelato con un post su Instagram di essersi sottoposto nelle scorse ore a un intervento alle corde vocali. Niente di preoccupante per fortuna e, per sua stessa ammissione, il peggio è passato e Adesso è pronto e carico più che mai per tornare a calcare i palcoscenici italiani con i grandi successi che lo hanno reso caro al pubblico. Per uno come lui la voce non è solo un semplice strumento, ma una vera e propria ragione di vita. Perciò possiamo immaginare quanto sia stato grande il timore per l’esito dell’intervento, affidato a una clinica di Amburgo. ... Leggi su dilei (Di sabato 31 luglio 2021)ha svelato con un post su Instagram di essersi sottoposto nelle scorse ore a un intervento. Niente di preoccupante per fortuna e, per sua stessa ammissione, il peggio èè pronto e carico più che mai per tornare a calcare i palcoscenici italiani con i grandi successi che lo hanno reso caro al pubblico. Per uno come lui la voce non è solo un semplice strumento, ma una vera e propria ragione di vita. Perciò possiamo immaginare quanto sia stato grande il timore per l’esito dell’intervento, affidato a una clinica di Amburgo. ...

