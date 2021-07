Benevento | Martusciello | “Un errore il no a Lonardo Mai più tavoli locali”

(Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “non ce ne saranno più“. Lo dichiara il Coordinatore regionale vicariò Fulvio. “Asi è commesso unstraordinario nel non dare il via libera alla candidatura di Lucio. Ora se qualcuno pensa di fare il consigliere comunale gratis, usando i partiti di centrodestra, sbaglia di grosso“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Da Napoli avrebbero risposto che il dado è ormai tratto e cherappresenta un caso a parte ma pare che trae Mastella ci sia stata una convergenza su Napoli. Rumors parlano di ...... De Siano o Cesaro o forse il riconfermato vicecoordinatore Rubano? Parrebbe, che di ...nuova folgorazione e autorizzato il passaggio degli epigoni azzurri in seno al sindaco di...Il sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano è stato riconfermato ai vertici regionali di Forza Italia. Un attestato di stima, dunque, per il primo cittadino nel quale l’europarlamentare Martusci ...“Ringrazio il coordinatore regionale, Domenico De Siano, per l’incarico affidatomi. La dirigenza del partito del Presidente Silvio Berlusconi in Campania, rafforzata da intelligente unità, inaugurerà ...