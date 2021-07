Variante Delta in Italia, aumentano i ricoveri: 20 Regioni a rischio moderato (Di venerdì 30 luglio 2021) Proprio non sembra voglia arrestarsi la Variante Delta in Italia, quella mutazione di più facile trasmissibilità che – stando all’ultimo monitoraggio degli esperti della cabina di regia – ha fatto salire l’incidenza e l’Rt, rispettivamente a 58 e 1,57 (la scorsa settimana erano 41 e 1,26). Leggi anche: Terza dose vaccino, chi deve farla e quando: ecco cosa dicono gli esperti Variante Delta in Italia: la situazione aggiornata I parametri ospedalieri, quelli che vanno tenuti sotto controllo per scongiurare un passaggio di una Regione da una zona di rischio all’altra, sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 luglio 2021) Proprio non sembra voglia arrestarsi lain, quella mutazione di più facile trasmissibilità che – stando all’ultimo monitoraggio degli esperti della cabina di regia – ha fatto salire l’incidenza e l’Rt, rispettivamente a 58 e 1,57 (la scorsa settimana erano 41 e 1,26). Leggi anche: Terza dose vaccino, chi deve farla e quando: ecco cosa dicono gli espertiin: la situazione aggiornata I parametri ospedalieri, quelli che vanno tenuti sotto controllo per scongiurare un passaggio di una Regione da una zona diall’altra, sono ...

