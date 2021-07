Tokyo 2020, Vela: Zennaro in finale da sesta. In acqua anche il 470 femminile e maschile (Di venerdì 30 luglio 2021) Sesto giorno di regate a Enoshima, con tutti gli italiani in azione nella mattinata giapponese. La migliore notizia giunge dal Laser Radial: Silvia Zennaro ha infatti raggiunto la finale Medal Race, in programma domenica 1° agosto all’interno della quale partirà dal 6° posto, a soli cinque punti dal bronzo e 13 dall’argento. La classifica vede al comando sempre la danese Anne-Marie Rindom con 64 punti, seguita dall’olandese Marit Bouwemeester con 71, dalla svedese Josefin Olsson con 79, quindi la canadese Sarah Douglas (82), la belga Emma Plasschaert (84), l’azzurra Silvia Zennaro (84), la finlandese Tuula Tenkinen (87). Completano la ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Sesto giorno di regate a Enoshima, con tutti gli italiani in azione nella mattinata giapponese. La migliore notizia giunge dal Laser Radial: Silviaha infatti raggiunto laMedal Race, in programma domenica 1° agosto all’interno della quale partirà dal 6° posto, a soli cinque punti dal bronzo e 13 dall’argento. La classifica vede al comando sempre la danese Anne-Marie Rindom con 64 punti, seguita dall’olandese Marit Bouwemeester con 71, dalla svedese Josefin Olsson con 79, quindi la canadese Sarah Douglas (82), la belga Emma Plasschaert (84), l’azzurra Silvia(84), la finlandese Tuula Tenkinen (87). Completano la ...

