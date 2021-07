Tokyo 2020, terribile caduta di Fields: trasportato in ospedale (Di venerdì 30 luglio 2021) L’americano Connor Fields, uno dei favoriti per le medaglie nel ciclismo Bmx, oro olimpico a Rio 2016, è stato portato fuori dal percorso in barella dopo una terribile caduta durante una semifinale nelle gare maschili alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo la partenza ha perso il contatto con la propria bicicletta, venendo travolto da un altro atleta. La gara è stata interrotta e l’atleta è stato poi caricato su un’ambulanza e portato in ospedale per le cure. La caduta è avvenuta alla prima curva della gara. Fields era al secondo posto quando la sua ruota ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) L’americano Connor, uno dei favoriti per le medaglie nel ciclismo Bmx, oro olimpico a Rio 2016, è stato portato fuori dal percorso in barella dopo unadurante una semifinale nelle gare maschili alle Olimpiadi di. Dopo la partenza ha perso il contatto con la propria bicicletta, venendo travolto da un altro atleta. La gara è stata interrotta e l’atleta è stato poi caricato su un’ambulanza e portato inper le cure. Laè avvenuta alla prima curva della gara.era al secondo posto quando la sua ruota ...

Advertising

Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - CronacheMc : OLIMPIADI - Gimbo, non soddisfatto della sua prestazione, salta 2,28: basta per accedere alla gara che mette in pal… - sportface2016 : #Tokyo2020, tiro con l'arco: Lucilla #Boari fa sognare l'#Italia, batte #Wu e vola in semifinale -