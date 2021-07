Riforma giustizia, botta e risposta tra Salvini e Bonafede (Di venerdì 30 luglio 2021) Approvata all’unanimità in Consiglio dei Ministri la Riforma del processo penale. Per il leader della Lega, Matteo Salvini, è stata “smontata la Riforma Bonafede” A sinistra l’ex Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, a destra Matteo SalviniDopo una mattinata di tensioni, con la riunione sospesa per oltre due ore, ieri sera è stato raggiunto in Consiglio dei Ministri l’accordo sulla Riforma del processo penale: decisivo l’appello alla responsabilità del Premier Mario Draghi che evidentemente è stato accolto anche dai recalcitranti esponenti del M5S che ... Leggi su ck12 (Di venerdì 30 luglio 2021) Approvata all’unanimità in Consiglio dei Ministri ladel processo penale. Per il leader della Lega, Matteo, è stata “smontata la” A sinistra l’ex Ministro dellaAlfonso, a destra MatteoDopo una mattinata di tensioni, con la riunione sospesa per oltre due ore, ieri sera è stato raggiunto in Consiglio dei Ministri l’accordo sulladel processo penale: decisivo l’appello alla responsabilità del Premier Mario Draghi che evidentemente è stato accolto anche dai recalcitranti esponenti del M5S che ...

