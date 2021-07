Paura per Michael Mortiz, incidente in Toscana per l’ex dirigente di Google: grave in ospedale (Di venerdì 30 luglio 2021) Brutta disavventura per Sir Michael Mortiz, ex membro del consiglio di amministrazione di Google: un incidente gli ha provocato una frattura alla gamba. Ma vediamo nel dettaglio cos’è accaduto a questo personaggio che probabilmente non tutti conoscono, ma che è considerato uno dei più grandi investitori al mondo, nonché uno dei miliardari con il maggior fiuto per gli affari. Michael Mortiz, incidente in Toscana (Foto Stenford)Il 66enne originario di Cardiff, nel sud del Galles, si trovava in questi giorni in Italia, precisamente nella località di ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Brutta disavventura per Sir, ex membro del consiglio di amministrazione di: ungli ha provocato una frattura alla gamba. Ma vediamo nel dettaglio cos’è accaduto a questo personaggio che probabilmente non tutti conoscono, ma che è considerato uno dei più grandi investitori al mondo, nonché uno dei miliardari con il maggior fiuto per gli affari.in(Foto Stenford)Il 66enne originario di Cardiff, nel sud del Galles, si trovava in questi giorni in Italia, precisamente nella località di ...

Advertising

ShooterHatesYou : È sempre lo stesso con questa gente: 'Abbiate paura'. Abbiatene perché il divorzio distruggerà la famiglia, le uni… - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - borghi_claudio : La cosa ovviamente è accompagnata ad ammonimenti per smentire chi osa dire che nessun bambino precedentemente sano… - EffeF61 : RT @gr_grim: Ragazzi, non prendiamoci in giro: se il Primo Ministro mente in TV per far passare dei provvedimenti antidemocratici con la pa… - jvdithemerald : una donna non può letteralmente fare NULLA senza avere paura di ricevere merda e voi sminuite al solito con 'che es… -