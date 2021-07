Milan, Maignan si presenta: “Mi ha cercato anche la Roma. Donnarumma gran portiere, ora tocca a me” (Di venerdì 30 luglio 2021) “Ho sentito da subito la bellissima atmosfera che c’è. Sono stato accolto bene, lavorano tutti seriamente e con professionalità. E’ un club con grande storia, dobbiamo contribuire tutti a raggiungere gli obiettivi. Sono orgoglioso delle belle parole che ha avuto Papin per me, il titolo lo abbiamo vinto tutti insieme. Qui tutti hanno fatto un gran lavoro, Donnarumma è un gran portiere ma io inizio con la mia storia, lavorerò duramente come ha fatto lui. Ho già conosciuto Dida, sicuramente potrà aiutare a migliorarmi”. Queste le prime parole di Mike Maignan, il nuovo ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) “Ho sentito da subito la bellissima atmosfera che c’è. Sono stato accolto bene, lavorano tutti seriamente e con professionalità. E’ un club conde storia, dobbiamo contribuire tutti a raggiungere gli obiettivi. Sono orgoglioso delle belle parole che ha avuto Papin per me, il titolo lo abbiamo vinto tutti insieme. Qui tutti hanno fatto unlavoro,è unma io inizio con la mia storia, lavorerò duramente come ha fatto lui. Ho già conosciuto Dida, sicuramente potrà aiutare a migliorarmi”. Queste le prime parole di Mike, il nuovo ...

