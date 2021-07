Jessica Mascheroni svela qual è stato il suo unico rimpianto a Temptation

Advertising

zazoomblog : Jessica Mascheroni chiede scusa a Nilufar Addati tramite social - #Jessica #Mascheroni #chiede #scusa - zazoomblog : Temptation Island 9 Jessica Mascheroni svela qual è il suo unico rimpianto - #Temptation #Island #Jessica - IsaeChia : #TemptationIsland 9, Jessica Mascheroni svela qual è il suo unico rimpianto e in che rapporti è con Alessandro Aute… - zazoomblog : Jessica Mascheroni messaggi “violenti” contro i protagonisti di Temptation Island: «Crepa cess». Poi le scuse -… - infoitcultura : Jessica Mascheroni, messaggi violenti contro i protagonisti di Temptation Island: «Crepa cess***». Poi, le scuse -

Crepa ce**a rumena' A scrivere queste parole all'indirizzo dell'ex Uomini e Donne, Nilufar Addati , è proprio lei,, la fidanzata entrata a Temptaiton Island dopo sette anni di ...Dopo, anche l'ex fidanzato Alessandro Autera è finito nel mirino del popolo del web per alcuni commenti riportati da Deiania Marzano. Dopo le accuse rivolte ache, in passato ...Vero e proprio momento di follia per la fidanzata che, terminato Temptation Island, non si tiene più e esplode con discutibile volgarità.Tutte le novità e gli aggiornamenti riguardo Temptation Island. Dopo l’ultima puntata, Jessica Mascheroni è stata travolta dalle ...