Davide Basolo | piovono critiche per il tentatore di Temptation Island

(Di venerdì 30 luglio 2021), è stato vittima delledei fan dinelle ultime ore, in molti hanno parlato sul suo comportamento con Jessica., pesantiper ilsu(Instagram)Dopo aver constatato che i quattro tentatori disi sono dichiarati liberi per quanto riguarda la loro situazione sentimentale, alcuni fan hanno criticato il comportamento dei due tentatori dinanzi alle telecamere. ...

Advertising

infoitcultura : Temptation Island: Jessica rifiutata da Davide Basolo? - infoitcultura : Davide Basolo, nessuna storia con Jessica Mascheroni/ 'A Temptation non ho recitato' - infoitcultura : Temptation Island: Davide Basolo rifiuta Jessica? - DonnaGlamour : Davide Basolo risponde all’accusa di aver finto con Jessica: le dichiarazioni dell’ex tentatore - BITCHYFit : Davide Basolo, il tentatore friendzona Jessica Mascheroni: nessuna relazione -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Basolo

Il Sussidiario.net

A schierarsi dalla parte della coppia attraverso un commento pubblicato sotto l'ultima foto condivisa da Luciano è il tentatoreche risponde agli haters così: ' No ma recitavi? ..., insieme a Luciano Punzo, è stato uni dei migliori tentatori di Temptation Island 2021 . L'ex corteggiatore di Giovanna Abate, all'interno del villaggio, si è avvicinato a Jessica ...Davide Basolo, è stato vittima delle critiche dei fan di Temptation Island nelle ultime ore, in molti hanno parlato sul suo comportamento ...Alessandro Autera di Temptation Island finisce al centro di una polemica per via di una frase che lascia senza parole il web.