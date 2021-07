Covid, ultime news. Certificati vaccinali Gb utilizzabili in Italia ai fini del Green Pass (Di venerdì 30 luglio 2021) Lo prevede un'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Confermata quarantena di 5 giorni per arrivi dall'Inghilterra e di 10 giorni per quelli dai Paesi extra Ue. Il governo non esclude "iniziative forti" per il ritorno a scuola in presenza. Vaccini, il sottosegretario Costa: "Molto probabile terza dose dopo 12 mesi dalla seconda". Sono 6.171 i nuovi contagi in Italia, con il tasso di positività al 2,7%. I decessi sono 19. Salgono le terapie intensive (+11) e i ricoveri (+45) Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 luglio 2021) Lo prevede un'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Confermata quarantena di 5 giorni per arrivi dall'Inghilterra e di 10 giorni per quelli dai Paesi extra Ue. Il governo non esclude "iniziative forti" per il ritorno a scuola in presenza. Vaccini, il sottosegretario Costa: "Molto probabile terza dose dopo 12 mesi dalla seconda". Sono 6.171 i nuovi contagi in, con il tasso di positività al 2,7%. I decessi sono 19. Salgono le terapie intensive (+11) e i ricoveri (+45)

Advertising

Corriere : L’allarme del Gimbe: «In 7 giorni i morti crescono del 46%» - fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Salgono ancora i casi Covid in Italia. Sono 5.143 i positivi nelle ultime 24 ore. Ieri 5.057, 17 le v… - infoitinterno : Covid, Zaia: «In Veneto oltre mille positivi nelle ultime 24 ore» - occhio_notizie : Covid in Veneto, 1.043 contagi e zero morti nelle ultime 24 ore -