Calciomercato Roma | potrebbe sfumare l’obiettivo numero uno a centrocampo

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ildellaè iniziato molto presto ma dei due obiettivi iniziali dall’Inghilterra ne è arrivato solo uno, cioè Rui Patricio. Da tempo è anche sulle tracce di Granit Xhaka ma la trattativa non si è mai sbloccata del tutto. Ora, ladeve accelerare se vuole portare lo svizzero da José Mourinho perché l’Arsenal non vuole più aspettare la mossa dei giallorossi. La situazione della trattativa La trattativa rischia di complicarsi sempre di più col passare del tempo, questo anche perché secondo The Athletic l’Arsenal non vorrebbe più aspettare un’offerta dellae starebbe pensando di offrire il ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, può arrivare già domani la chiusura per #Shomurodov - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO É FATTA PER SHOMURODOV DAL GENOA ARRIVERÀ LUNEDÌ NELLA CAPITALE #SkySport #SkyCalciomercato… - DiMarzio : #calciomercato #asroma, #Shomurodov ha detto sì ed è sempre più vicino: i dettagli dell'accordo - RobertoRenga : RT @SkySport: Roma, Xhaka si allontana: l'Arsenal gli offre il rinnovo #SkySport #SkyCalciomercato - calciomercatoit : ??#Roma - dall'Inghilterra: #Xhaka si complica: i motivi -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma

Pessimismo in casaIl rinnovo di Xhaka con l'Arsenal, ovviamente, porterebbe il club giallorosso a veder sfumare il suo obiettivo principale per il centrocampo. La, dopo il 'no' degli ...Commenta per primo E' stato in passato un obiettivo sensibile di Milan e, ora il suo futuro a medio - lungo termine potrebbe essere ancora alla Real Sociedad . Secondo quanto riferisce As , il club basco ha proposto al centrocampista Adnan Januzaj il rinnovo del ...ROMA. Il calcio italiano lancia il suo grido d’allarme. E lo fa con un documento ufficiale che la FIGC ha inviato oggi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai rappresentanti dei Dicasteri di ...Deloitte, effetto Covid su ricavi Serie A: mancano quasi 450 mln, Blogtaormina News - L'informazione da Taormina al mondo ...