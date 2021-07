Basta allarmismi: la pandemia è già quasi endemia. Ecco cosa significa (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug – Basta allarmismi: sono lontani i tempi in cui l’Oms ha dichiarato la pandemia da coronavirus, ora siamo già quasi nella fase dell’endemia. significa che il virus circolerà stabilmente nella popolazione senza creare problemi sanitari. Insomma, uno scenario tutt’altro che preoccupante rispetto a quelli evocati da chi vorrebbe tenere tutti ancora sotto scacco con la paura del virus. La variante Delta, ormai dominante anche in Italia, è sì contagiosa ma non incide sui ricoveri. Gli ospedali sono semivuoti perché un numero sempre maggiore di cittadini è vaccinato e quindi anche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug –: sono lontani i tempi in cui l’Oms ha dichiarato lada coronavirus, ora siamo giànella fase dell’che il virus circolerà stabilmente nella popolazione senza creare problemi sanitari. Insomma, uno scenario tutt’altro che preoccupante rispetto a quelli evocati da chi vorrebbe tenere tutti ancora sotto scacco con la paura del virus. La variante Delta, ormai dominante anche in Italia, è sì contagiosa ma non incide sui ricoveri. Gli ospedali sono semivuoti perché un numero sempre maggiore di cittadini è vaccinato e quindi anche ...

