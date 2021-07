Autostrada A1 | aperta la terza corsia sull' Autosole

Advertising

LA NAZIONE

Firenze, 30 luglio 2021 -stamani al traffico sull'del Sole A1, e già transitata dai veicoli, la nuova terza corsia nel tratto fra i caselli di Firenze Sud e Incisa . Il nuovo tratto è diventato percorribile ...Terza corsia autostradale dell'A1: pronti? Via! È statastamani alle 6 al traffico veicolare la nuova terza corsia sull'del Sole A1 , nel tratto fra i caselli di Firenze Sud e Incisa . Il nuovo tracciato si estende per 5 chilometri di ...FIRENZE: È stata aperta al transito veicolare stamani alle 6 la nuova carreggiata nel tratto tra Firenze Sud e Incisa, per un tracciato di 5 chilometri ...Firenze, 30 luglio 2021 - Aperta stamani al traffico sull'autostrada del Sole A1, e già transitata dai veicoli, la nuova terza corsia nel tratto fra i caselli di Firenze Sud e Incisa. Il nuovo tratto ...