Ascolti tv giovedì 29 luglio | Doc | A raccontare comincia tu | Mandela

(Di venerdì 30 luglio 2021)tv29: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,292021? Su Rai 1 è andata in onda una puntata di Doc. Su Canale 5 il film. Su Rai 2 le Olimpiadi di Tokyo 2020. Su Italia 1 Battiti Live. Su Rai 3 Atu. Su Rete 4 il film Duro da uccidere. Ma chi ha totalizzato i maggioritv292021? Di seguito tutti i dati.tv 29 ...

Advertising

_imnyx : Io: 'Amó ti ho chiesto che turno facevi giovedì per prendere il biglietto 2 volte'. Lui: 'Te l'avevo detto, ma tu n… - bellicapelli15 : Ascolti tv giovedì 22 luglio 2021 - Raiofficialnews : #AscoltiTv di giovedì #22luglio ?? - zazoomblog : Ascolti tv giovedì 22 luglio 2021 prima serata - #Ascolti #giovedì #luglio #prima - see_lallero : Giovannona coscialunga disonorata con onore ieri in seconda serata su Rete 4 al 3.22% di share. -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti giovedì

L'annuncio è arrivatopomeriggio dall'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, ... L'assessore Saltamartini ha ricordato che gli appuntamenti 'dedicati all'della sanità ...Un altro doppio episodio di Doc Nelle tue Mani andrà in scena oggi, 29 luglio , e lo stesso succederà anche alnel mese di agosto visto che le repliche su Rai1 sono confermate. Glicontinuano ad essere buoni e ancora abbiamo tre settimane in compagnia di Andrea Fanti e i suoi per un completo ...