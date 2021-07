Venezia 78 | Simona Ventura debutta alla regia con un docufilm su Bergamo

(Di giovedì 29 luglio 2021) Ci sarà anche78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di. La celebre conduttrice, tra i volti storici del piccolo schermo, ha scelto di cimentarsi in una nuova esperienza professionale, dimostrando di sapersi ancora reinventare. ‘SuperSimo’ hato infatticon un progetto intitolato Le 7 giornate di, con cui ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

CatelliRossella : Simona Ventura, a Venezia con docu su Bergamo e la speranza - Cinema - ANSA - solospettacolo : Simona Ventura, a Venezia con docu su Bergamo e la speranza - AppostaMi : Intravedo enormi problemi di smaltimento plastica - infoitcultura : Alla Mostra di Venezia il docufilm “Le sette giornate di Bergamo”, regia di Simona Ventura - infoitcultura : Alla Mostra di Venezia il docufilm “Le sette giornate di Bergamo”, regia di Simona Ventura | SassariNotizie 24 ore… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Simona

La conferenza stampa che ha svelato la line - up della prossima Mostra diè stata ieri. E il nome "Ventura" sotto il titolo del documentario Le 7 giornate di Bergamo , dedicato a una delle pagine più drammatiche della prima ondata di Covid (e alla ...Alla Mostra del Cinema disarà nelle proiezioni speciali 'Le 7 giornate di Bergamo', il docufilm diretto daVentura dedicato alla costruzione in tempi record dell'ospedale alla Fiera ...Ci sarà anche Simona Ventura alla 78° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, alla regia del suo primo film.Simona Ventura debutta da regista di un docufilm presentato alla Mostra del cinema di Venezia. Ma intanto prepara il ritorno in tv su ...