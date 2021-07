Variante Delta, Zangrillo e la frecciata a Fauci (Di giovedì 29 luglio 2021) “Caro Scienziato, il tema fondamentale è il rischio, ben differente, tra vaccinati e non, di finire in ospedale. Nessuno te lo ha spiegato nel tuo paese?”. E’ il tweet con cui Alberto Zangrillo, primario di rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, ‘chiosa’ sulle recenti dichiarazioni del professor Anthony Fauci. L’immunologo statunitense, consulente del presidente Joe Biden, ai microfoni di Msnbc oltre a ricordare l’importanza del vaccino anti-covid ha – tra le varie affermazioni – evidenziato che i soggetti vaccinati che si infettano per la Variante Delta sono molto meno numerosi rispetto ai soggetti non ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021) “Caro Scienziato, il tema fondamentale è il rischio, ben differente, tra vaccinati e non, di finire in ospedale. Nessuno te lo ha spiegato nel tuo paese?”. E’ il tweet con cui Alberto, primario di rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, ‘chiosa’ sulle recenti dichiarazioni del professor Anthony. L’immunologo statunitense, consulente del presidente Joe Biden, ai microfoni di Msnbc oltre a ricordare l’importanza del vaccino anti-covid ha – tra le varie affermazioni – evidenziato che i soggetti vaccinati che si infettano per lasono molto meno numerosi rispetto ai soggetti non ...

