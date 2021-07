Shadow Warrior 3 | ecco quando arriveranno notizie sulla data d’uscita

(Di giovedì 29 luglio 2021)3 non ha ancora unama stando alle ultime dichiarazioni di Flying Wild Hog le cose potrebbero cambiare presto Con più della metà dei mesi dell’anno corrente ormai già alle spalle, ci sono ancora un certo numero di titoli particolarmente attesi dalla community videoludica a cui manca un periodo certo di rilascio. Uno di questi è3 di Flying Wild Hog, che ha ricevuto l’ultima volta un trailer alla presentazione dell’E3 2021 di Devolver Digital, nessunaè stata menzionata al di fuori di un generico ...

