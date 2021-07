“Salute e benessere ai tempi del coronavirus” presentato il report di prevenzione dell’Asl (Di giovedì 29 luglio 2021) di Monica De Santis E’ stato presentato ieri mattina presso l’ordine dei medici di Salerno il rapporto “Salute e benessere ai tempi del coronavirus. La Prospettiva della Promozione della Salute tra Emergenza e Resilienza”. L’obiettivo dell’azione messa in atto dall’ordine dei medici è quella di promuovere il benessere psicofisico durante la fase pandemica. Un azione rivolta anche ai docenti e ai ragazzi redatto dall’UOSD Promozione della Salute – Dipartimento di prevenzione Asl Salerno, diretta dalla dottoressa Rosa Zampetti, il rapporto ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 29 luglio 2021) di Monica De Santis E’ statoieri mattina presso l’ordine dei medici di Salerno il rapporto “aidel. La Prospettiva della Promozione dellatra Emergenza e Resilienza”. L’obiettivo dell’azione messa in atto dall’ordine dei medici è quella di promuovere ilpsicofisico durante la fase pandemica. Un azione rivolta anche ai docenti e ai ragazzi redatto dall’UOSD Promozione della– Dipartimento diAsl Salerno, diretta dalla dottoressa Rosa Zampetti, il rapporto ...

