Roma, il candidato di centrodestra Michetti abbandona il primo confronto pubblico: “La rissa no”. Calenda: “È solo un dibattito…” (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo gli sfottò e le frecciatine, Enrico Michetti ha lasciato lascia il primo incontro pubblico con i tutti i candidati sindaco di Roma organizzato dal Festival dell’architettura. Senza celare la sua irritazione, Michetti è sceso dal palco prima dell’ultimo giro di domande: “No, la rissa no”. A margine hanno risposto gli altri avversari: “Chi va via da un confronto perde sempre”, ha replicato la sindaca Virginia Raggi. “Quello di oggi era un confronto da campagna elettorale, non un pic-nic. Durante un confronto ci possono essere anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo gli sfottò e le frecciatine, Enricoha lasciato lascia ilincontrocon i tutti i candidati sindaco diorganizzato dal Festival dell’architettura. Senza celare la sua irritazione,è sceso dal palco prima dell’ultimo giro di domande: “No, lano”. A margine hanno risposto gli altri avversari: “Chi va via da unperde sempre”, ha replicato la sindaca Virginia Raggi. “Quello di oggi era unda campagna elettorale, non un pic-nic. Durante unci possono essere anche ...

