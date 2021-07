Portuense, donna uccisa dal compagno: arrestato 68enne (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – Tragedia poco prima delle 14, in zona Portuense, a Roma. Una donna di 43 anni, originaria della Colombia, è stata uccisa dal compagno, un connazionale di 68 anni. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno assistito a parte dell’aggressione che si è consumata sul balcone al quinto piano di una palazzina in via Federico Guarducci. Chi ha dato l’allarme avvisando la Polizia, ha riferito di aver sentito la donna gridare e poi di averla vista uscire sul balcone, sporca di sangue. L’uomo l’ha seguita all’esterno e con la forza l’ha riportata in casa. Poi ancora urla disperate. Quando gli agenti sono ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – Tragedia poco prima delle 14, in zona, a Roma. Unadi 43 anni, originaria della Colombia, è statadal, un connazionale di 68 anni. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno assistito a parte dell’aggressione che si è consumata sul balcone al quinto piano di una palazzina in via Federico Guarducci. Chi ha dato l’allarme avvisando la Polizia, ha riferito di aver sentito lagridare e poi di averla vista uscire sul balcone, sporca di sangue. L’uomo l’ha seguita all’esterno e con la forza l’ha riportata in casa. Poi ancora urla disperate. Quando gli agenti sono ...

