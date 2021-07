Pesaro | protesta No vax sotto casa del sindaco Ricci | cinque giorni fa l’incontro tra Salvini e uno degli organizzatori – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 luglio 2021) IldiMatteoha denunciato su Facebook che ieri sera un gruppo di No vax si è presentatosua perre contro le limitazioni sul Green Pass. «Da non credere – il commento del primo cittadino che ha postato una foto dei manifestanti -. E io non ci sono neanche a, con famiglia e figli increduli e spaventati. Sietesquadristi, vergogna. La libertà non sapete nemmeno cosa sia. Vaccinarsi è un dovere civico e morale – ha ricordato-, come ha detto anche il presidente Mattarella». Uno ...