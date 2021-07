Milly Carlucci delusa da Raimondo Todaro: neppure un incontro prima della decisione (Di giovedì 29 luglio 2021) E’ amareggiata Milly Carlucci per quello che è successo questa mattina. Un post di Raimondo Todaro che annunciava il suo abbandono alla famiglia di Ballando con le stelle e tante domande da parte dei fan del programma che le chiedevano spiegazioni. E cos’ la conduttrice di Rai 1 ha scelto i social per spiegare quello che è successo. Ha scritto che da qualche tempo aveva sentito la voce, che circolava nell’ambiente, di una proposta fatta da un’altra produzione a Raimondo ( non sappiamo se si riferisca ad Amici, ma sembra molto probabile). La conduttrice di Ballando, e amica di Raimondo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 luglio 2021) E’ amareggiataper quello che è successo questa mattina. Un post diche annunciava il suo abbandono alla famiglia di Ballando con le stelle e tante domande da parte dei fan del programma che le chiedevano spiegazioni. E cos’ la conduttrice di Rai 1 ha scelto i social per spiegare quello che è successo. Ha scritto che da qualche tempo aveva sentito la voce, che circolava nell’ambiente, di una proposta fatta da un’altra produzione a( non sappiamo se si riferisca ad Amici, ma sembra molto probabile). La conduttrice di Ballando, e amica di...

