Kingdom Ashin of the North | gli zombie più paurosi vengono da Oriente

(Di giovedì 29 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=0MTbuQEt IQ Un “sidesequel” (ovvero lo spinoff di una serie cronologicamente parallela all’ambientazione di quest’ultimo) è il film da un’ora e mezza che spiega le origini dell’epidemiache infesta il regno del Joseon (l’attuale Corea) nella formidabile serie horror di Netflix. Sulla piattaforma on demand è da poco disponibileof the, l’“origin story” del drama coreano che aveva concluso la seconda stagione con un finale in sospeso e l’entrata in scena di un nuovo imperscrutabile personaggio, l’arciera. Perfettamente ...

v2Dark : Considero #Kingdom la serie TV horror più interessante degli ultimi tempi insieme a #SweetHome: l'episodio speciale… - koreanworldit : #KingdomAshinoftheNorth è un prequel-spin off della serie zombesca #KINGDOM che parte dal finale della seconda stag… -

Ultime Notizie dalla rete : Kingdom Ashin

Tom's Hardware Italia

Mentre la serie originale si basa sul manwha (cioè manga coreano) Theof the Gods , di In - Wan Youn ,of the North ha come protagonista il personaggio che viene svelato alla ...Un episodio speciale, o meglio un film: 'of the North' è sia l'uno sia l'altro e arriverà il 23 luglio per raccontarci nel dettaglio la storia. Stiamo parlando dello spin - off dello show originale Netflix che è il ...Dopo un anno di attesa, torniamo nello Joseon con l'episodio speciale Kingdom: Ashin of the North, che amplia i retroscena più oscuri dell'ultima dinastia coreana.Kingdom: Ashin of the North, debutta venerdì 23 luglio su Netflix il sidequel della serie coreana Kingdom con protagonista Gianna Jun.