Galassia No Pass ancora in piazza. "Basta dittatura, ridateci la libertà" (Di giovedì 29 luglio 2021) Circa 1.500 i manifestanti all'evento di Roma, poche decine a Milano e a Napoli. Al sit-in pure Sgarbi e leghisti: scatta il "vaffa" a Draghi

Gian68606368 : Hanno in comune di questa grande galassia , no- Green Pass , no-max ,hanno in comune di essere convinti che la pan… - Annalis80790333 : RT @umanistranieri: 1/ In questi giorni ho scandagliato i social della galassia di chi rifiuta il vaccino e il green pass, o chiede scelta… - umanistranieri : 1/ In questi giorni ho scandagliato i social della galassia di chi rifiuta il vaccino e il green pass, o chiede sce… - Kitkot3 : @blu_mirtillo Nel frattempo, in un paese imprecisato di un pianeta a noi non noto, in una galassia lontana migliaia… - Profilo3Marco : RT @La7tv: #inonda La galassia #NoGreenPass in piazza per tutta la settimana: il servizio di Luca Sappino #siamoInOnda #26luglio https://t.… -