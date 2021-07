Enrico Montesano, Selvaggia Lucarelli svela: "Ha avuto il Covid ed è stato ricoverato" (Di giovedì 29 luglio 2021) Selvaggia Lucarelli ha recentemente pubblicato un post su Twitter in cui accusa Enrico Montesano di aver contratto il Covid, di esser stato ricoverato e di aver poi taciuto sulla sua malattia. Selvaggia Lucarelli ha scelto Twitter per svelare un segreto relativo alla vita privata di Enrico Montesano: secondo quanto dichiarato dalla giornalista l'attore e regista italiano avrebbe contratto il Covid e sarebbe stato ricoverato in ospedale a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 luglio 2021)ha recentemente pubblicato un post su Twitter in cui accusadi aver contratto il, di essere di aver poi taciuto sulla sua malattia.ha scelto Twitter perre un segreto relativo alla vita privata di: secondo quanto dichiarato dalla giornalista l'attore e regista italiano avrebbe contratto ile sarebbein ospedale a ...

