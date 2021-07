Covid: Sardegna e Sicilia tornano rosse in mappe Ue (Di giovedì 29 luglio 2021) Sicilia e Sardegna tornano in rosso nelle mappe aggiornate pubblicate oggi dall'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che vede un aumento dei casi almeno in mezza ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021)in rosso nelleaggiornate pubblicate oggi dall'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che vede un aumento dei casi almeno in mezza ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sardegna e Sicilia tornano rosse nelle mappe Ue. I casi Covid aumentano in tutta Europa #ANSA - Agenzia_Ansa : Lazio, Veneto, Sicilia e Sardegna in giallo, come buona parte della Francia e del Belgio. L'Ecdc ha pubblicato le m… - zazoomblog : Casi di Covid in aumento in tutta Europa nella mappa Ue Sardegna e Sicilia tornano rosse - #Covid #aumento #tutta… - FRMaggi77 : Eccole lì...zone rosse #Sicilia #Sardegna #Covid_19 - FnpLombardia : RT @Agenzia_Ansa: Sardegna e Sicilia tornano rosse nelle mappe Ue. I casi Covid aumentano in tutta Europa #ANSA -