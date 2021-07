Colpita da un martello alla testa in allenamento, muore la cubana Alegna Osorio: aveva 19 anni (Di giovedì 29 luglio 2021) E' morta la martellista cubana che fu Colpita alla testa accidentalmente in allenamento da un martello . La 19enne Alegna Osorio è morta per le ferite alla testa riportate ad aprile. Fu Colpita in ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 luglio 2021) E' morta la martellistache fuaccidentalmente inda un. La 19enneè morta per le feriteriportate ad aprile. Fuin ...

