Chiara Nasti lascia Instagram: rivelati i motivi in un post (Di giovedì 29 luglio 2021) Chiara Nasti lascia Instagram: i motivi Ieri Chiara Nasti ha fatto un annuncio molto importante ai suoi utenti su Instagram. La giovane influencer ha fatto sapere di lasciare Instagram per un po’ di tempo, spiegandone i motivi come vedremo. Sostanzialmente Chiara vuole dedicare più tempo alla sua persona, poiché spesso e volentieri si è trascurata L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 29 luglio 2021): iIeriha fatto un annuncio molto importante ai suoi utenti su. La giovane influencer ha fatto sapere direper un po’ di tempo, spiegandone icome vedremo. Sostanzialmentevuole dedicare più tempo alla sua persona, poiché spesso e volentieri si è trascurata L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GossipItalia3 : Chiara Nasti, la decisione inaspettata: “Ho perso me stessa, voglio ritrovarmi “ #gossipitalianews - infoitcultura : Chiara Nasti dice basta a Instagram: “Mi serve una pausa dai social” - statodelsud : Chiara Nasti lascia i social: “In questi anni non ho mai pensato a me” - Pino__Merola : Chiara Nasti lascia i social: “In questi anni non ho mai pensato a me” - infoitcultura : Chiara Nasti saluta i social, la scelta: “Ho perso un po’ me stessa” -