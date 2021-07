Tokyo 2020 | Dell’Aquila sbarca a Fiumicino | ad accoglierlo un gruppo di bambini del taekwondo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 luglio 2021) “E’ speciale tornare qui in Italia e vedere tutti questi. Io ero uno come loro, mi fa piacere tornare alle origini. Dico loro di fare questo sport con passione, se si lavora duramente i risultati arrivano prima o poi”. Vito, unico oro dell’Italia fin qui alle Olimpiadi di, èto aed è stato accolto da undiche praticano. Intervistato dalla Rai, ha aggiunto: “La dedica a mio nonno? E’ stata una figura fondamentale per me, mi accompagnava spesso in palestra e voleva ...