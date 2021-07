(Di mercoledì 28 luglio 2021) Cosa c’è davvero traMascheroni eBasoli dopo? A fare chiarezza nelle ultime ore ci ha pensato l’ex tentatore del programma di Canale 5, il quale ha svelato in una diretta Instagram i loro attuali rapporti.Basolo fa chiarezza suBasolo ha spiegato che tra lui... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Cosa c'è davvero tra Jessica Mascheroni e Davide Basoli dopo? A fare chiarezza nelle ultime ore ci ha pensato l'ex tentatore del programma di Canale 5, il quale ha svelato in una diretta Instagram i loro attuali rapporti.: ...Si è conclusa questa edizione 2021 die i colpi di scena sono stati sicuramente tanti. Una delle coppie più discusse di questa edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia è stata quella formata da Alessandro e ...Temptation Island: Davide "scarica" Jessica e punta al trono di Uomini e Donne? Le accuse social dopo l'ultima sperienza in tv.Ieri è andata in onda l'ultima puntata di Temptation Island, svelando così cosa ne è stato delle sei coppie che hanno preso parte al viaggio nei ...