“Scelta editoriale becera”, il caso Centasso scuole il mondo del calcio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Venezia calcio femminile contesta un articolo di Dagospia dedicato alla calciatrice Centasso, incentrato sulle sue forme fisiche. “Scelta becera”. Il Venezia calcio femminile si scaglia contro Dagospia. Il portale online diretto da Roberto D’Agostino, nelle scorse ore, al fine di aumentare il numero delle cliccate ha dedicato un’ampia fotogallery alla giocatrice del Venezia Agata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Veneziafemminile contesta un articolo di Dagospia dedicato alla calciatrice, incentrato sulle sue forme fisiche. “”. Il Veneziafemminile si scaglia contro Dagospia. Il portale online diretto da Roberto D’Agostino, nelle scorse ore, al fine di aumentare il numero delle cliccate ha dedicato un’ampia fotogallery alla giocatrice del Venezia Agata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

antobon2 : RT @VeneziaFC_F: Il VFC Venezia Calcio invita @_DAGOSPIA_ a modificare immediatamente il titolo dell'articolo in questione. È una scelta ed… - MarkMirone : RT @VeneziaFC_F: Il VFC Venezia Calcio invita @_DAGOSPIA_ a modificare immediatamente il titolo dell'articolo in questione. È una scelta ed… - FabioCasalucci : RT @VeneziaFC_F: Il VFC Venezia Calcio invita @_DAGOSPIA_ a modificare immediatamente il titolo dell'articolo in questione. È una scelta ed… - therealROSH : RT @VeneziaFC_F: Il VFC Venezia Calcio invita @_DAGOSPIA_ a modificare immediatamente il titolo dell'articolo in questione. È una scelta ed… - IBeefsquatch : RT @VeneziaFC_F: Il VFC Venezia Calcio invita @_DAGOSPIA_ a modificare immediatamente il titolo dell'articolo in questione. È una scelta ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Scelta editoriale Cosa ci vuole per fare un campione L 'editoriale di Annalisa Monfreda Adoro le Olimpiadi . Anche queste: blindate, senza pubblico, ... Luoghi che offrono meno possibilità di scelta ma più carburante all'ostinazione, alla concentrazione. ...

60 anni fa nasceva il Clan Celentano, doveva chiamarsi Caramba Records ... i registi e i supervisori della creatività aziendale: dalla scelta delle canzoni a quella delle ... l'autentica anima amministrativa ed editoriale del Clan, ma condivido questa ipotesi - dice Roby ...

Massimo Cacciari: «Perché dico no al Green Pass» Open La brutta notizia della Tunisia Quanto avviene in Tunisia in questi giorni è ragione di dolore per coloro che hanno a cuore la democratizzazione del mondo arabo, il suo sviluppo economico, la stabilità del bacino mediterraneo e la s ...

Agata Centasso e il titolo di Dagospia. Il Venezia calcio: «Scelta becera» Nel mirino il titolo (sessista) di un articolo dedicato alla centrocampista. La calciatrice: «Passaggio infelice». Il sito: «Contro di noi insulti, basta moralismi» ...

L 'di Annalisa Monfreda Adoro le Olimpiadi . Anche queste: blindate, senza pubblico, ... Luoghi che offrono meno possibilità dima più carburante all'ostinazione, alla concentrazione. ...... i registi e i supervisori della creatività aziendale: dalladelle canzoni a quella delle ... l'autentica anima amministrativa eddel Clan, ma condivido questa ipotesi - dice Roby ...Quanto avviene in Tunisia in questi giorni è ragione di dolore per coloro che hanno a cuore la democratizzazione del mondo arabo, il suo sviluppo economico, la stabilità del bacino mediterraneo e la s ...Nel mirino il titolo (sessista) di un articolo dedicato alla centrocampista. La calciatrice: «Passaggio infelice». Il sito: «Contro di noi insulti, basta moralismi» ...