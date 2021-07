Salvini vede Draghi: “Ho espresso rammarico. Su di me parole ingenerose” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Ho avuto un chiarimento con Draghi, ma non parlo per interposta persona. Ho sottolineato il rammarico visto che stiamo lavorando come Lega come matti per tenere insieme tutti. Certe considerazioni sono ingenerose”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dopo aver incontrato il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi, commentando le parole che il primo ministro ha pronunciato giovedì scorso durante la conferenza stampa sulle nuove misure per contrastare l’emergenza Covid. “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, non vaccinarsi equivale a chiudere”, aveva detto ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Ho avuto un chiarimento con, ma non parlo per interposta persona. Ho sottolineato ilvisto che stiamo lavorando come Lega come matti per tenere insieme tutti. Certe considerazioni sono”. Lo ha detto il leader della Lega Matteodopo aver incontrato il premier Marioa Palazzo Chigi, commentando leche il primo ministro ha pronunciato giovedì scorso durante la conferenza stampa sulle nuove misure per contrastare l’emergenza Covid. “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, non vaccinarsi equivale a chiudere”, aveva detto ...

