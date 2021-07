Olimpiadi, Fognini urla 'fro…' in campo: poi si scusa sui social (Di mercoledì 28 luglio 2021) "Il caldo dà alla testa, non volevo offendere nessuno". Fabio Fognini si scusa dopo le brutte espressioni , rivolte contro se stesso, nella gara contro Medvedev , che ha decretato l'eliminazione del ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 luglio 2021) "Il caldo dà alla testa, non volevo offendere nessuno". Fabiosidopo le brutte espressioni , rivolte contro se stesso, nella gara contro Medvedev , che ha decretato l'eliminazione del ...

Advertising

SkySport : Italia alle Olimpiadi, i risultati degli azzurri: Fognini-Giorgi out, Ganna 5° nella crono #SkySport #Tokyo2020 - CorSport : #Olimpiadi, #Fognini arrabbiatissimo: lancia la racchetta e la spacca - Eurosport_IT : Non basta un buon Fabio Fognini, ai quarti passa Medvedev ??????? ?? - mariguarriello : Fognini dovrebbe rappresentare il tennis italiano alle Olimpiadi, ma non la parte marcia e senza neuroni dell’Italia #Tokyo2020 - giuliozv : Per #Montano e #Pellegrini ultime #Olimpiadi : vi prego, ditemi che lo sono anche per #Fognini . #Tokio2020 #Tokyo2020 -