Milano, Sala: “Riconfermo parità genere in Giunta” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Certamente Riconfermo una parità di genere nella Giunta, mi sembra non solo qualcosa di dovuto ma anche qualcosa di cui in questi 5 anni sono stato soddisfatto: le donne in Giunta hanno lavorato bene”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conferenza per la consegna del Premio Milano Donna 2021 alle associazioni che si sono distinte nei nove municipi grazie a progetti in favore delle donne. bla/pc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Certamenteunadinella, mi sembra non solo qualcosa di dovuto ma anche qualcosa di cui in questi 5 anni sono stato soddisfatto: le donne inhanno lavorato bene”. Lo ha detto il sindaco di, Giuseppe, a margine della conferenza per la consegna del PremioDonna 2021 alle associazioni che si sono distinte nei nove municipi grazie a progetti in favore delle donne. bla/pc/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

ComuneMI : Da domani e fino al 27 agosto, tutti i giovedì e venerdì nella Sala Matrimoni di Palazzo Reale va in onda il docufi… - DSantanche : Milano, la capitale economica del Paese, culla di start up e innovazione, che sola fa il Pil di molte Regioni merit… - blogsicilia : #notizie #sicilia Milano, Sala: “Riconfermo parità genere in Giunta' - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Milano, Sala: “Riconfermo parità genere in Giunta' - - CorriereCitta : Milano, Sala: “Riconfermo parità genere in Giunta” -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Sala Progetto Romeo, posata la prima pietra al Catullo ... spettatori e turisti in vista delle prossime Olimpiadi invernali di Milano - Cortina 2026, questi ...passeggeri/anno Hall partenze con 46 banchi per il check - in e varco per bagagli fuori misura Sala ...

Centi ha incontrato Nando Dalla Chiesa: "Importante accrescere l'attenzione delle istituzioni e l'impegno civile per contrastare violenza e ... ...organizzata presso l'ateneo di Milano. La scuola nei mesi estivi si sposta nelle principali città italiane e a Genova nei giorni scorsi ha incontrato magistrati e uomini politici; Centi nella Sala ...

Sala: "Presenza mafiosa a Milano più minacciosa che mai" Adnkronos Seduta positiva per Piazza Affari e le altre Borse europee (Teleborsa) - Chiusura positiva per Piazza Affari, al pari delle principali Borse Europee. A Wall Street, si muove vicino alla parità l' S&P-500. Nel lusso bene Kering (+3,64%) a ...

Milano, Sala: “Riconfermo parità genere in Giunta” “Certamente riconfermo una parità di genere nella giunta, mi sembra non solo qualcosa di dovuto ma anche qualcosa di cui in questi 5 anni sono stato soddisfatto: le donne in giunta hanno lavorato bene ...

... spettatori e turisti in vista delle prossime Olimpiadi invernali di- Cortina 2026, questi ...passeggeri/anno Hall partenze con 46 banchi per il check - in e varco per bagagli fuori misura......organizzata presso l'ateneo di. La scuola nei mesi estivi si sposta nelle principali città italiane e a Genova nei giorni scorsi ha incontrato magistrati e uomini politici; Centi nella...(Teleborsa) - Chiusura positiva per Piazza Affari, al pari delle principali Borse Europee. A Wall Street, si muove vicino alla parità l' S&P-500. Nel lusso bene Kering (+3,64%) a ...“Certamente riconfermo una parità di genere nella giunta, mi sembra non solo qualcosa di dovuto ma anche qualcosa di cui in questi 5 anni sono stato soddisfatto: le donne in giunta hanno lavorato bene ...