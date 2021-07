Green Pass e trasporti | il decreto slitta | ma non c' è più tempo

Leggi su panorama

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Sulancora problemi. Il Governo avevo promesso per questa settimana soluzioni su temi scottanti come scuola einvece alla fine si è visto obbligato a rinviare ancora di una settimana. Problemi che hanno diviso la maggioranza e inasprito il confronto tra Cts e Regioni. La Lega, si sa, è contro l'obbligo vaccinale. «Chiediamo il diritto per tutti i bimbi ad andare in classe, senza distinzioni e senza esclusion Io sono per le libertà - ha detto Matteo Salvini dopo aver incontrato Mario Draghi - non c'è il mondo diviso in No Vax e Sì Vax. Io mi sono vaccinato e invito tutti coloro che rischiano la vita a vaccinarsi ma ...