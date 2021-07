Ex acciaierie Beltrame, dopo lo stop ripartono i lavori di bonifica (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono ripartiti i lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza dell'area PP7 ex acciaierie Beltrame, a seguito dello stop dovuto allo smaltimento dei materiali non conformi rinvenuti nel corso ... Leggi su vicenzatoday (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono ripartiti idiambientale e messa in sicurezza dell'area PP7 ex, a seguito dellodovuto allo smaltimento dei materiali non conformi rinvenuti nel corso ...

Ex acciaierie Beltrame: in arrivo oltre 250 nuovi posti auto e una pista ciclo - pedonale Questa mattina l'assessore all'ambiente Simona Siotto si è recata in sopralluogo all'area PP7 ex acciaierie Beltrame: sono ripartiti, infatti, i lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza della zona, a seguito dello stop dovuto allo smaltimento dei materiali non conformi rinvenuti nel ...

