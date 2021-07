Diritti tv Serie A, l’Antitrust dà il via libera all’accordo Tim-Dazn (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non ci sarà nessun provvedimento da parte dell’Antitrust in merito all’accordo tra Tim e Dazn per la visione delle partite di Serie A. Secondo l’Autorità, alla luce delle misure presentate dai due operatori, non sussistono elementi per intervenire. L’Autorità spiega che tali misure mirano nel complesso ad evitare possibili discriminazioni nella fruizione del servizio Dazn riconducibili all’attivazione del servizio da parte di utenti che utilizzano servizi di connessione internet diversi da quelli offerti da Tim. Le parti hanno dichiarato che sin dal 1° agosto sarà possibile disporre dei contenuti ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non ci sarà nessun provvedimento da parte delin meritotra Tim eper la visione delle partite diA. Secondo l’Autorità, alla luce delle misure presentate dai due operatori, non sussistono elementi per intervenire. L’Autorità spiega che tali misure mirano nel complesso ad evitare possibili discriminazioni nella fruizione del servizioriconducibili all’attivazione del servizio da parte di utenti che utilizzano servizi di connessione internet diversi da quelli offerti da Tim. Le parti hanno dichiarato che sin dal 1° agosto sarà possibile disporre dei contenuti ...

Advertising

capuanogio : ?? [DOCUMENTO] Ecco il testo del provvedimento @antitrust_it sul via libera all'intesa tra #DAZN e #Tim sui diritti… - napolista : Per l’Autorità le iniziative prese da Tim e Dazn sono idonee ad impedire che si produca un danno per la concorrenza… - sportface2016 : Diritti tv #SerieA, accordo #Tim-#Dazn: l’Antitrust chiude il procedimento cautelare - simopieranni : Le nuove linee guida proposte dalle autorità cinesi per regolarmente i diritti dei rider (e per il mantenimento del… - akhetaton11 : RT @OsservatorioRus: ???? Firmando per l’approvazione di una serie di norme che limitano i #diritti dei #migranti irregolari, il presidente #… -