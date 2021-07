Beach volley | Olimpiadi Tokyo Rossi Carambula | sconfitta con onore contro Cherif Ahmed

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Si fa attendere la prima vittoria olimpica per Enricoe Adrianche dunque saranno costretti al primo spareggio per restare nel torneo (probabilmente passando dal turno preliminare)gli svizzeri Heidrich/Gerson. La secondanel torneo olimpico per gli azzurri avviene per mano di una delle coppie più forti del mondo, i qatariotiche ottengono così la quinta vittoria (2-0) negli scontri diretti consu sei sfide disputate. Qualche rimpianto per la coppia italiana per il primo parziale con due set ...

Le gare da seguire Italvolley maschile in cerca di riscatto contro i padroni di casa del Giappone , mentre a partire dalle 13:00 l'attenzione va al: sulla sabbia le coppie Adrian ...... impegnata contro il Giappone ma solo dalle ore 12.40 italiane: in campo oggi infine anche Menegatti - Orsi Toth e Carambula - Rossi per gli ultimi turni preliminari delmaschile.